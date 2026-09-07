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المبعوثان الأميركيان أبلغا كييف باستعداد روسي للتفاوض من جديد

أخبار دولية
2026-09-07 | 12:05
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المبعوثان الأميركيان أبلغا كييف باستعداد روسي للتفاوض من جديد
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المبعوثان الأميركيان أبلغا كييف باستعداد روسي للتفاوض من جديد

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أشارا خلال محادثاتهما الأحد في كييف مع ممثلين أوروبيين، إلى استعداد روسي لاستئناف المفاوضات.

وقالت الرئاسة الفرنسية خلال إحاطة هاتفية مع صحافيين "أبلغنا الأميركيون بوجود انفتاح روسي جديد على التفاوض بعد انتخابات مجلس الدوما"، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، المقررة بين 18 و20 أيلول. 

وأضافت "في هذا السياق، يتعين الاستعداد لانطلاقة جديدة للمفاوضات".

وكان المبعوثان الأميركيان أطلعا الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم ممثلين عن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، في اجتماع منفصل، على مضمون محادثاتهما في اليوم السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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