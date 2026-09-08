تحالف دعم الشرعية في اليمن: إصابة 73 في اعتداءات الحوثيين على السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء أن اعتداءات الحوثيين على المملكة، والتي كان آخرها "استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران"، نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



وقال المتحدث في بيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها.