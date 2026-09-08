تراجع المرور عبر مضيق هرمز بعد تهديد إيران بالرد على هجمات أميركا

تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس الاثنين بالرد على أي هجمات أميركية جديدة.وأظهرت بيانات لشركة كبلر اليوم الثلاثاء أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى سبع سفن أمس الاثنين، مقابل ثماني سفن في اليوم السابق.وكانت إيران قد حذرت من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج معرضة للخطر، بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة في قطاع النفط والغاز.كما رفع غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر كانون الأول 2026 ولعام 2027، إذ توقع استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.ومع ذلك، زادت حركة المرور عبر مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي آخر لسفن الشحن.وأظهرت بيانات كبلر مرور ما مجموعه 29 سفينة نقل سلع عبر مضيق باب المندب أمس الاثنين، ارتفاعا من 17 سفينة في اليوم السابق.وربما تمر بعض السفن عبر المضيقين مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو ما يجعلها غير متضمنة في الإحصاءات.