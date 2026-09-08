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وزير سعودي: التعاون مع روسيا ضروري لدعم أسواق الطاقة العالمية
أخبار دولية
2026-09-08 | 05:57
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وزير سعودي: التعاون مع روسيا ضروري لدعم أسواق الطاقة العالمية
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون مع روسيا، بما في ذلك في إطار تحالف أوبك+، أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح، خلال زيارة لموسكو، أن التعاون السعودي الروسي يشمل "طيفا واسعا من القطاعات السياسية والاقتصادية، وهو ما أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية".
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