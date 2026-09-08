وزير سعودي: التعاون مع روسيا ضروري لدعم أسواق الطاقة العالمية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون مع روسيا، بما في ذلك في إطار تحالف أوبك+، أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية.وأوضح، خلال زيارة لموسكو، أن التعاون السعودي الروسي يشمل "طيفا واسعا من القطاعات السياسية والاقتصادية، وهو ما أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية".