آيسلندا تستدعي السفير الأميركي بعد نشر ترامب خريطة تُظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الآيسلندية أنها استدعت السفير الأميركي بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة بدت وكأنها تُظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة.وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن "وزيرة الخارجية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير استدعت السفير الأميركي أمس لإبلاغه رسالة واضحة مفادها أن الصورة غير لائقة على الإطلاق".وكان ترامب نشر الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خريطة ظهرت فيها كندا وغرينلاند والمكسيك وآيسلندا بألوان العلم الأميركي.