زيلينسكي: كييف تتطلع إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأميركيين قد يُعقد خلال أيلول الحالي، بعدما أجرى مبعوثان أميركيان محادثات منفصلة في موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال زيلينسكي للصحافيين: "إذا وافقت جميع الأطراف، فنحن نريد أيضا عقد الاجتماع في الخريف. وإذا أمكن تنظيمه في أيلول فسيكون ذلك رائعا. كلما كان أبكر، كان أفضل".