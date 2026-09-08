محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لوقف مشروع استيطاني رئيسي في الضفة الغربية المحتلة

رفضت محكمة إسرائيلية، في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، التماسا لوقف مشروع "إي وان" الاستيطاني الرئيسي الذي سيفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها والذي أثار انتقادات دول ومنظمات غير حكومية.وقالت المحكمة في قرارها: "رفضت المحكمة المركزية في القدس طلبا عاجلا قدمه الملتمسون للحصول على أمر قضائي موقت" يهدف إلى تعليق مناقصة لمشروع "إي وان" الاستيطاني قرب القدس.وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت الشهر الماضي مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع الذي دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.