وزير الخارجية الإسرائيلي: سنغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه سيغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان لندن فرض عقوبات على البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.



وذكر أيضا أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا بالمشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنون آخرون من دخول إسرائيل.