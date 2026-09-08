الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتراض غواصة أميركية غير مأهولة في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة غواصة أميركية غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي أغلقته طهران فعليا منذ بدء الحرب عليها قبل نحو ستة أشهر.



وقال الحرس في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "تمكن مقاتلو القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الإرهابي الأميركي في مدخل مضيق هرمز، وذلك خلال عملية معقدة استندت إلى معلومات استخباراتية ودعم عملياتي، فجر اليوم".