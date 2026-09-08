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الأردن يعتبر عقوبات دول غربية ضد المستوطنات الاسرائيلية "وقوفا إلى جانب الصواب"
أخبار دولية
2026-09-08 | 14:24
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الأردن يعتبر عقوبات دول غربية ضد المستوطنات الاسرائيلية "وقوفا إلى جانب الصواب"
رحب الأردن بفرض دول غربية تقودها المملكة المتحدة، عقوبات تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إياها "وقوفا إلى جانب الصواب".
وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة إكس: "نرحب بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية ضد الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي ترسخ الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وتبقي على حالة الظلم".
وشكر لبريطانيا "وقوفها إلى جانب الصواب"، وللدول الأخرى "عزمها على اتخاذ إجراءات مماثلة، وتجديد دعمها لحل الدولتين".
أخبار دولية
الأردن
عقوبات
المستوطنات الاسرائيلية
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