الأمين العام للأمم المتحدة يندد بهجمات الحوثيين على السعودية

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية في السعودية وأسفرت عن إصابة العشرات.



وقال غوتيريش بلسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: "ندين هجمات الحوثيين عبر الحدود على مواقع متعددة في جنوب السعودية"، مضيفا: "هذه الهجمات أثّرت على المدنيين والبنية التحتية للطاقة، ونعرب بالطبع عن قلقنا البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا مدنيين".