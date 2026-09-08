مكتب نتنياهو يقول إنه لم يتلق تحذيرا من الإمارات قبل هجوم السابع من أكتوبر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتلق أي تحذير من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تخطيط حركة حماس لشنّ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك عقب تقرير لصحيفة "هآرتس" في هذا الشأن.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "إن التقارير الصحافية خاطئة. لم تُوجَّه أي تحذيرات إلى رئيس الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مع إشارته إلى أنه من الممكن أن يكون البلدان تبادلا رسائل عبر قنوات استخبارية.

من جهتها، امتنعت الإمارات العربية المتحدة عن التعليق على التقرير الصحافي الإسرائيلي.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات".



وأشارت في بيان الى أنه منذ وقوع الهجوم "تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من العنف"، قائلة: "حافظت الجهات الحكومية في كل من دولة الإمارات وإسرائيل، منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات، على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة. وعند الحاجة، جرى ولا يزال تبادل كل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية".