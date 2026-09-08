روبيو: "اليد الإيرانية" تقف خلف هجمات الحوثيين على السعودية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "اليد الإيرانية" تقف خلف هجمات شنّها الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية في السعودية وأسفرت عن إصابة العشرات.



وقال روبيو ردا على سؤال بشأن الهجمات: "إن الحوثيين في نواح كثيرة هم أدوات ووكلاء لإيران. وأعتقد أن اليد الإيرانية تقف بوضوح خلف بعض هذه الهجمات".