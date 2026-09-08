مسؤول أميركي لرويترز: تعطل غواصة مسيرة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط

كشف مسؤول أميركي لرويترز ان غواصة مسيرة عسكرية أميركية تعرضت لعطل فني في الشرق الأوسط في أثناء إجراء مسح في مياه المنطقة متعلق بحرب إيران.



وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الغواصة المسيرة المعطلة كانت من طراز قديم ولم تكن تحمل أي معدات سرية للموجات الصوتية أو رادار.