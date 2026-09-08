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إيران تتوعد باستهداف القواعد الأميركية في حال مواصلة واشنطن ضرب ناقلاتها النفطية

أخبار دولية
2026-09-08 | 15:18
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إيران تتوعد باستهداف القواعد الأميركية في حال مواصلة واشنطن ضرب ناقلاتها النفطية
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إيران تتوعد باستهداف القواعد الأميركية في حال مواصلة واشنطن ضرب ناقلاتها النفطية

توعدت إيران باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة في حال قصفت الولايات المتحدة ناقلاتها النفطية.
     
وقال رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي: "لقد وجّه الجيش الأميركي المعتدي إنذار إخلاء لناقلات النفط الإيرانية من أجل ضربها، لذلك أُعلن أن أيّ هجوم على ناقلات النفط الإيرانية سيؤدي إلى استهداف القواعد الأميركية في المنطقة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

أخبار دولية

إيران

القواعد الأميركية

واشنطن

ناقلات النفط

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