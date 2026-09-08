وكالة تسنيم: الجيش الأميركي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك

أفادت وكالة أنباء إيرانية ليل الثلاثاء، بأن الجيش الأميركي استهدف بضربة صاروخية ناقلة نفط صغيرة قرب جزيرة خارك، بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.



وأوردت وكالة تسنيم: "تعرضت ناقلة نفط إيرانية صغيرة لهجوم صاروخي من قبل الجيش الإرهابي الأميركي" على بعد بضعة كيلومترات من الجزيرة التي تعد منصة أساسية لتصدير الخام من الجمهورية الإسلامية.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية تأكيدها عدم وقوع ضحايا جراء الهجوم، وأن طاقم الناقلة يتم إجلاؤه.



وكانت وكالة مهر أفادت في وقت سابق بدوي انفجارات في خارك، في حين تحدثت وكالة فارس عن أمر مماثل في مدينة جاسك بجنوب البلاد.