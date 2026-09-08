تركيا تندد بشدة بهجوم الحوثيين على السعودية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تندد بأشد العبارات بالهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون على السعودية، مشيرة الى أنها تدعو الحوثيين إلى "الوقف الفوري لأعمالهم العدائية".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات تضر أيضا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن من خلال حل سياسي دائم"، معبرة عن دعمها لوحدة أراضي السعودية وسيادتها.



ووقعت تركيا اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية وباكستان الشهر الماضي. وتتضمن الاتفاقية بندا للدفاع الجماعي مشابها للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.