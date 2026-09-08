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وول ستريت جورنال: إيران شنت هجوما على سفن للبحرية الأميركية أمس
أخبار دولية
2026-09-08 | 16:15
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وول ستريت جورنال: إيران شنت هجوما على سفن للبحرية الأميركية أمس
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إيران شنت أمس هجوما على سفن تابعة للبحرية الأميركية، وهو ما لم يقر به الجيش الأميركي حتى الآن.
وأشار التقرير، نقلا عن المسؤولين، إلى عدم إصابة أي سفن أميركية في الهجمات الإيرانية التي وقعت أمس.
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إيران
هجوم
سفن أميركية
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