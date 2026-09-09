مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في ماليزيا

قُتل خمسة أشخاص في تحطم مروحية في مهبط طائرات ناء داخل أراضي ولاية ساراواك الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو، وفق ما أعلنت السلطات الماليزية.



وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث إن مروحية من طراز "بو-105" تابعة لخدمة "فلاينغ دكتور سيرفس" في البلاد، تحطمت بعد ظهر الثلاثاء على مسافة نحو 315 كيلومترا جنوب شرق مدينة ميري.



وصرح غالونغ لوانغ، رئيس لجنة إدارة الكوارث في ميري، في بيان "لقي ركاب الطائرة الخمسة حتفهم وفق ما أكدته تقارير إدارة الإطفاء والإنقاذ ووزارة الصحة".



والقتلى هم الطيار وطبيب ومساعد طبي وممرضان، وفق وسائل إعلام محلية.



ويتوقع أن يصل فريق ماليزي متخصص في التحقيق في حوادث الطيران إلى موقع التحطم الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الماليزية. ولم يتضح بعد سبب الحادثة في هذه المرحلة.