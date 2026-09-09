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طهران تضرب قاعدة أميركية في الأردن عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية
أخبار دولية
2026-09-09 | 00:50
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طهران تضرب قاعدة أميركية في الأردن عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية
هاجم الحرس الثوري الإيراني الأربعاء قاعدة عسكرية أميركية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن الحرس الثوري بيانا جاء فيه أنه استهدف "حظائر صيانة وتجهيز وتمركز المقاتلات من طراز F-35 وF-16 وF-15، إضافة إلى ملاجئ الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن" الواقعة على مسافة 100 كيلومتر من عمّان.
من جهته، أفاد الجيش الأردني في بيان الأربعاء بأن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا بالستيا مصدرها ايران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها بينما سقط صاروخان في منطقة نائية، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الارواح.
وقبل ذلك بقليل، حذّر الحرس الثوري بأنه سيستهدف ناقلات نفط في الكويت والبحرين مطالبا الطواقم بـ"مغادرة سفنهم فورا" بحسب "إرنا".
والأربعاء، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط و10 "سفن مخالفة" كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق "إرنا".
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ذكرت الثلاثاء أنها "دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية في 8 ايلول، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. نجحت السفينة الحربية الأمريكية في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية، دون وقوع أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين".
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية الثلاثاء.
وقال روبيو لصحافيين خلال زيارة لكولومبيا "تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن الأميركية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به، ستخسر ناقلات، وأعتقد أنكم سترون ذلك مجددا اليوم".
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ليل الثلاثاء بأن الجيش الأميركي استهدف بضربة صاروخية ناقلة نفط صغيرة قرب جزيرة خارك من دون وقوع ضحايا.
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