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الحرس الثوري يقول إنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط
أخبار دولية
2026-09-09 | 00:52
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الحرس الثوري يقول إنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط و10 "سفن مخالفة" كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
ونقلت إرنا بيانا صادرا عن الحرس الثوري أعلن فيه استهداف "سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط (...) وعشر سفن مخالفة" كانت تعتزم "عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز".
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