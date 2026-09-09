الحوثيون يتحدثون عن 32 غارة سعودية على مناطق عدة في اليمن في الساعات الماضية

أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، أن سلاح الجو السعودي شنّ أكثر من ثلاثين غارة على مناطق عدة في اليمن في الساعات الماضية، وذلك غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات.



وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين: "طيران العدو السعودي شن 32 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة خلال الساعات الماضية".