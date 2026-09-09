السلطات الروسية تعلن إسقاط 596 مسيرة أوكرانية ليلا

أعلنت روسيا إسقاط 596 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بحثا خلاله سبل تسوية النزاع في أوكرانيا.



وأفاد حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) فينيامين كوندراتييف في بيان عبر "تلغرام" بأن الهجمات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في مدينة نوفوروسيسك.