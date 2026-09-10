ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات



وعد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع 5000 دولار لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني.



وقال ترامب للجمهوريين في تكساس فيما يتعثر الحزب في استطلاعات الرأي أمام الديموقراطيين "إذا فاز الجمهوريون، فستفوزون معنا وستحصلون على 5000 دولار. سيطلق على ذلك اسم "أرباح ترامب" من دون توضيح مصدر الأموال.



على صعيد آخر، دافع ترامب بقوة عن الحرب مع إيران، متوقعا تحقيق انتصار رابطا إياه بانخفاض أسعار النفط، قبل أن يقترح إطلاق اسمه على مضيق هرمز.



وقال إن "أسعار المواد الغذائية، وكل السلع الأخرى الأخرى تقريبا، تشهد انخفاضا سريعا. وفي المناسبة، ستنخفض أسعار النفط بمجرد أن ننتصر في الحرب مع إيران".



وردد ما قاله جمهوريون آخرون في المؤتمر مثيرا الحديث عما وصفه بموجة من الشيوعية تهدد الولايات المتحدة وقال إنها "ستصبح دولة شيوعية إذا فازوا" متحدثا عن الديموقراطيين.



وأضاف "سيحدد تصويتكم ما إذا كانت بلادنا ستتعثر عند نقطة انطلاق المئتين والخمسين عاما المقبلة، أم ستمضي قدما بقوة دون أن تلتفت إلى الوراء".

