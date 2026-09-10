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كيم جونغ أون يشيد بالقوات الكورية الشمالية "المنتشرة في الخارج"
أخبار دولية
2026-09-10 | 00:00
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كيم جونغ أون يشيد بالقوات الكورية الشمالية "المنتشرة في الخارج"
أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات "المنتشرة في الخارج" في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الخميس، في إشارة واضحة إلى دعم بيونغ يانغ لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.
ومنذ شنت روسيا غزوها لأوكرانيا عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية حليفا رئيسيا للكرملين، وأرسلت قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية بحسب محللين.
وفي خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية في 9 أيلول 1948، أشاد كيم بمواطنيه الموجودين في الخارج لكنه خصّ القوات المنتشرة خارج البلاد بتحية خاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الخميس.
وقال كيم "أعرب أيضا عن امتناني الخاص وتقديري العميق لقادة وجنود قواتنا المسلحة الذين يشاركون في عمليات عسكرية خارجية".
وأضاف "إن مثالنا الأعلى يتحقق بسرعة بفضل الروح الوطنية والعمل التطوعي والمساهمات المخلصة من جميع المواطنين الذين يصلون من أجل ازدهار البلاد".
وتقول كوريا الجنوبية إن حوالى ألفَي جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
أخبار دولية
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