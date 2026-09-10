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الليكود يتهم محمد دحلان بتسريب تقرير تلقي نتانياهو تحذيرا إماراتيا قبل هجوم حماس والتدخل بالانتخابات

أخبار دولية
2026-09-10 | 00:39
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الليكود يتهم محمد دحلان بتسريب تقرير تلقي نتانياهو تحذيرا إماراتيا قبل هجوم حماس والتدخل بالانتخابات
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الليكود يتهم محمد دحلان بتسريب تقرير تلقي نتانياهو تحذيرا إماراتيا قبل هجوم حماس والتدخل بالانتخابات

اتهم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بالوقوف وراء تسريب تقرير صحافي بشأن تلقّي رئيس الوزراء الإسرائيلي تحذيرا من الرئيس الإماراتي بشأن هجوم السابع من تشرين الأول  2023، واضعا ذلك في إطار "التدخل الأجنبي" في الانتخابات التشريعية المقبلة.
     
وأوردت صحيفة "هآرتس" في تقرير مقتبس من كتاب لأحد مراسليها يصدر قريبا أن الرئيس الإماراتي تكلّم مع نتانياهو قبل نحو عشرة أيام من الهجوم وقال له إن حماس تخطّط لعملية كبيرة.
     
لكن مكتب نتانياهو نفى ما ورد في تقرير الصحيفة المحسوبة على اليسار، قائلا في بيان صدر مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء لم يتلقَّ "أي تحذيرات" من دولة الإمارات قبل الهجوم غير المسبوق في تاريخ الدولة العبرية.
     
وقال حزب الليكود في بيان الأربعاء إن "القضية الحقيقية التي تكشفت خلال اليومين الماضيين هي تدخل أجنبي واضح في انتخابات إسرائيل".
     
وأضاف "تبيّن أن الشخص الذي يقف وراء التقرير الزائف في صحيفة هآرتس هو المسؤول الفلسطيني محمد دحلان، المقيم في الإمارات... هو يسعى لإسقاط حكومة اليمين التي يرأسها نتانياهو لأنه يحلم بالسيطرة على قطاع غزة".
     
واتهم حزب الليكود الأربعاء دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي والمقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بالسعي للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل لإسقاط حكومة نتانياهو، في اتهام وصفه دحلان بأنه "مزاعم سخيفة ومضللة".
     
وردا على ذلك قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في بيان "الادعاءات التي ساقها الليكود بحق الأخ محمد دحلان والحديث عن تدخله في الانتخابات الإسرائيلية ليست سوى مزاعم سخيفة ومضللة".
     
كما اعتبر انها "تكشف حجم الارتباك الذي أصاب نتانياهو ومعسكره، ذلك المعسكر المعزول دوليًا والمكلل بعار الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني".
     
ولم ينف البيان وقوف دحلان وراء التسريب، إلا انه أكد أن "مستقبل قطاع غزة، لن يقرره نتانياهو ولا الليكود (...) يقرره شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية".
     
وقدم محمد دحلان لحركة حماس والفصائل رؤية جديدة للحل دعا فيها إلى مراجعة سياسية شاملة تستند إلى الشراكة السياسية، في اطار سلطة واحدة ذات سلاح شرعي واحد.
     

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