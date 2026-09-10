اعتبارا من الغد... الجزائر قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة بالإمارات

ذكرت قناة النهار نقلا عن وزارة الدفاع الجزائرية أن الجزائر قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة بالإمارات اعتبارا من الغد.



وجاء ذلك بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.



وأشارت الوزارة وفقا لما نقلته القناة، الى أن القرار سيستثني الرحلات التجارية الإماراتية من وإلى الجزائر من قرار حظر استخدام المجال الجوي حتى نهاية 2026 عندما ينتهي العقد الحالي.







