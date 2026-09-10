إيران: وكالة الطاقة الذرية ستدفع الدول للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن "التحركات السياسية" التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدفع الدول إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



وجاءت تصريحات رضائي بعدما مرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يوم قرارا يبلغ مجلس الأمن الدولي بأن إيران انتهكت التزاماتها المتعلإيران، وكالة الطاقة الذرية، معاهدة، الأسلحة النوويةقة بعدم الانتشار النووي.