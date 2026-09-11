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بيسنت: إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على بنك "كبير"
أخبار دولية
2026-09-11 | 00:07
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بيسنت: إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على بنك "كبير"
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من ستة أشهر.
ولم يذكر بيسنت اسم المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه خلال ظهوره على قناة (ريال أمريكاز فويس)، لكنه قال إن هذه الخطوة ستتم يوم الاثنين.
وقال بيسنت إن هذه الخطوة كانت مقررة في الأساس يوم الجمعة، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 أيلول 2001 التي تعد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأميركية.
وأضاف "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".
وتابع "سنجعل الأمر دون جدوى إلى درجة أنه إذا كنت ترغب في المخاطرة بأمر ربما يؤدي إلى فناء شركتك أو شخصك أو أموالك الشخصية، فافعل ما شئت. لكننا سنلاحقك".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ بدء الصراع في شباط، وركزت على صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية.
وصعدت إدارة ترامب من حملتها الشهر الماضي بما أطلق عليه بيسنت اسم (عملية الإقصاء الاقتصادي) مع فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وفردا وسفينة وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أولئك الذين يتعاملون مع إيران في قطاعات تشمل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.
وعلى الرغم من الضغط المتزايد على إيران، توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الحرب لن تنتهي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني.
أخبار دولية
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