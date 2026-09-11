ترامب: على أميركا الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أنه قلق من أن البلاد ستكون في "وضع سيئ للغاية" إذا لم تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي.



وعندما سأله الصحفيون في مطار دالاس عما إذا كان قلقا من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية، أجاب "لا، ليس لدي أي قلق إزاء ذلك".