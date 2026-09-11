مصدر: وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة

أعلن مصدر دبلوماسي تركي ان وزير الخارجية هاكان فيدان بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التطورات في المنطقة والهجمات الأحدث التي استهدفت السعودية.وكانت تركيا والسعودية وباكستان وقعت الشهر الماضي اتفاقية دفاع مشترك تتضمن بندا للدفاع المتبادل مشابها للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي.