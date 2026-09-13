الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل شخص على الأقل في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ 102 من الركاب
أخبار دولية
2026-09-13 | 14:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل شخص على الأقل في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ 102 من الركاب
قُتل شخص على الأقل وأُنقذ 102 آخرون بعد غرق عبّارة إندونيسية تقلّ 243 شخصا، خلال إبحارها بين جزيرتي جاوة وبورنيو في ظل أحوال جوية سيئة، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية الأحد.
وبحسب بلاغ قدّمه مالكو العبّارة إلى فرق الإنقاذ، انطلقت السفينة "فيرغو ترانسبورت 8" السبت من مدينة سورابايا في شرق جزيرة جاوة متّجهة إلى بانجارماسين في جزيرة بورنيو. وانقطع الاتصال بها فجر الأحد.
وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية إي بوتو سودايانا "تلقينا بلاغا بفقدان الاتصال بعبّارة فيرغو ترانسبورت 8 وأرسلنا فورا عناصر باتجاه آخر موقع رُصد للعبّارة على بعد حوالى 150 كيلومترا من ميناء بانجارماسين في بحر جاوة".
وقال لاحقا "نُعلن أن إجمالي عدد الركاب الذين تم إجلاؤهم هو 103"، مُشيرا إلى مقتل أحدهم.
وأوضح أنّ عمليات الإنقاذ تتعثر بسبب أمواج يصل ارتفاعها إلى 2,5 متر.
وقال "إنها مخاطرة بالغة على القوارب. حتى سفينتنا باسارناس البالغ طولها 40 مترا معرضة لخطر كبير"، في إشارة إلى سفينة هيئة البحث والإنقاذ.
وأشار إلى أنّ قبطان العبّارة أبلغ شركته ليلا بأن السفينة بدأت تجنح.
وتتكرر الحوادث البحرية في إندونيسيا التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة وتعتمد بشكل كبير على النقل البحري، ويعود ذلك جزئيا إلى قصور معايير السلامة وتقلبات الأحوال الجوية.
أخبار دولية
الأقل
عبارة
إندونيسية
وإنقاذ
الركاب
التالي
بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
فقدان الاتصال بعبارة اندونيسية على متنها 243 راكبا وسط أحوال جوية سيئة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-12
انقاذ ركاب عبّارة احترقت في إندونيسيا
أخبار دولية
2026-08-12
انقاذ ركاب عبّارة احترقت في إندونيسيا
0
أخبار دولية
12:21
فقدان الاتصال بعبارة اندونيسية على متنها 243 راكبا وسط أحوال جوية سيئة
أخبار دولية
12:21
فقدان الاتصال بعبارة اندونيسية على متنها 243 راكبا وسط أحوال جوية سيئة
0
أخبار دولية
2026-07-31
مقتل 25 على الأقل وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب في الجزائر
أخبار دولية
2026-07-31
مقتل 25 على الأقل وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب في الجزائر
0
أخبار دولية
2026-09-01
سفينة للبحرية التركية قبالة شمال قبرص لكشف ملابسات غرق عبارة
أخبار دولية
2026-09-01
سفينة للبحرية التركية قبالة شمال قبرص لكشف ملابسات غرق عبارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:56
العراق يبدأ إعادة فتح ثلاثة معابر مع إيران أُغلقت عقب هجوم على السعودية
أخبار دولية
16:56
العراق يبدأ إعادة فتح ثلاثة معابر مع إيران أُغلقت عقب هجوم على السعودية
0
أخبار دولية
16:35
انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تُدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة
أخبار دولية
16:35
انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تُدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة
0
أخبار دولية
15:40
فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة
أخبار دولية
15:40
فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
15:00
بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
أخبار دولية
15:00
بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-02-24
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين... تحقيقات غامضة ووثائق تكشف المستور!
منوعات
2026-02-24
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين... تحقيقات غامضة ووثائق تكشف المستور!
0
أخبار دولية
2026-05-09
البحرين تعلن القبض على 41 شخصا "على صلة بالحرس الثوري الإيراني"
أخبار دولية
2026-05-09
البحرين تعلن القبض على 41 شخصا "على صلة بالحرس الثوري الإيراني"
0
أخبار لبنان
2026-09-12
مياه لبنان الشمالي: مشاريعنا وأعمال الصيانة وفق الحاجة ومن دون محاباة
أخبار لبنان
2026-09-12
مياه لبنان الشمالي: مشاريعنا وأعمال الصيانة وفق الحاجة ومن دون محاباة
0
آخر الأخبار
2026-06-28
مسؤول أميركي لرويترز: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات عدة باتجاه دول مجاورة من بينها البحرين والكويت
آخر الأخبار
2026-06-28
مسؤول أميركي لرويترز: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات عدة باتجاه دول مجاورة من بينها البحرين والكويت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
01:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
01:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
0
علوم وتكنولوجيا
01:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
علوم وتكنولوجيا
01:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
0
تقارير نشرة الاخبار
01:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
تقارير نشرة الاخبار
01:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
0
تقارير نشرة الاخبار
01:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
تقارير نشرة الاخبار
01:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
0
علوم وتكنولوجيا
01:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
01:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
0
تقارير نشرة الاخبار
01:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
تقارير نشرة الاخبار
01:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
0
أخبار دولية
01:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
أخبار دولية
01:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
01:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
تقارير نشرة الاخبار
01:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
0
تقارير نشرة الاخبار
01:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
01:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
أمن وقضاء
00:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
2
حال الطقس
14:44
طقس حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
14:44
طقس حار يسيطر على لبنان...
3
تقارير نشرة الاخبار
01:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
تقارير نشرة الاخبار
01:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
4
منوعات
04:12
اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً
منوعات
04:12
اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً
5
تقارير نشرة الاخبار
01:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
تقارير نشرة الاخبار
01:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
6
أخبار لبنان
14:54
الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء
أخبار لبنان
14:54
الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء
7
خبر عاجل
21:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
خبر عاجل
21:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
8
تقارير نشرة الاخبار
01:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
01:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More