مقتل شخص على الأقل في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ 102 من الركاب

قُتل شخص على الأقل وأُنقذ 102 آخرون بعد غرق عبّارة إندونيسية تقلّ 243 شخصا، خلال إبحارها بين جزيرتي جاوة وبورنيو في ظل أحوال جوية سيئة، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية الأحد.



وبحسب بلاغ قدّمه مالكو العبّارة إلى فرق الإنقاذ، انطلقت السفينة "فيرغو ترانسبورت 8" السبت من مدينة سورابايا في شرق جزيرة جاوة متّجهة إلى بانجارماسين في جزيرة بورنيو. وانقطع الاتصال بها فجر الأحد.



وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية إي بوتو سودايانا "تلقينا بلاغا بفقدان الاتصال بعبّارة فيرغو ترانسبورت 8 وأرسلنا فورا عناصر باتجاه آخر موقع رُصد للعبّارة على بعد حوالى 150 كيلومترا من ميناء بانجارماسين في بحر جاوة".



وقال لاحقا "نُعلن أن إجمالي عدد الركاب الذين تم إجلاؤهم هو 103"، مُشيرا إلى مقتل أحدهم.



وأوضح أنّ عمليات الإنقاذ تتعثر بسبب أمواج يصل ارتفاعها إلى 2,5 متر.



وقال "إنها مخاطرة بالغة على القوارب. حتى سفينتنا باسارناس البالغ طولها 40 مترا معرضة لخطر كبير"، في إشارة إلى سفينة هيئة البحث والإنقاذ.



وأشار إلى أنّ قبطان العبّارة أبلغ شركته ليلا بأن السفينة بدأت تجنح.



وتتكرر الحوادث البحرية في إندونيسيا التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة وتعتمد بشكل كبير على النقل البحري، ويعود ذلك جزئيا إلى قصور معايير السلامة وتقلبات الأحوال الجوية.

