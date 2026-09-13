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بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-09-13 | 03:00
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بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
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بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في حديث إلى شبكة «إنديا توداي»، إن إيران أجرت محادثات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، وتوصّلت إلى تفاهم على إطار محدّد لمسار الملاحة فيه.

وأشار إلى أنه من المقرّر أن يجتمع يوم الاثنين في عُمان وزراء خارجية الدول العربية نفسها التي كنّا على وشك الدخول في صراع معها، للتوافق على مسار الملاحة عبر هرمز، وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بهذا الترتيب.

وأضاف: «سيكون الممرّ مفتوحًا ضمن إطار القوانين الدولية، شرط أن تتوقّف الولايات المتحدة عن هجماتها واعتداءاتها الغادرة».
 

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