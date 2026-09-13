الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-09-13 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة
أعربت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة عن أسفها لنشر تدوينة تنتقد تصويتا للولايات المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة، في خطوة يُتوقع أن تساهم في تسهيل الموافقة على تعيين سفير فرنسا الجديد لدى واشنطن.
وأعربت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان الجمعة عن "أسفها" للتدوينة التي نشرت بتاريخ 25 تموز/يوليو على منصة اكس وشككت في التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان.
وكتبت البعثة في بيانها المنشور على موقعها باللغة الإنكليزية في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، "اتخذت فرنسا والولايات المتحدة مؤخرا مواقف متباينة بشأن تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا التباين اقتصر على تصويت واحد فقط، ولم يكن له صلة بالدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف البيان "إن الاختلافات العلنية في الرأي بشأن تصويت واحد لا تقف عائقا أمام الحوار الوثيق مع الولايات المتحدة، ولا تشكك في تحالفنا التاريخي أو قدرتنا على العمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، بما في ذلك داخل المحافل المتعددة الأطراف".
ولاقى هذا الاعتراف بالخطأ استحسانا في واشنطن بعدما علّقت إجراءات تعيين السفير الفرنسي الجديد لدى الولايات المتحدة بسبب هذا الخلاف.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته "أُحطنا علما ببيان فرنسا ونحن نقدره ونتطلع إلى العمل معا لتعزيز القيم والمصالح المشتركة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية جمّدت الموافقة على تعيين أورليان لوشوفالييه الذي اختاره الرئيس إيمانويل ماكرون ليكون سفيرا لدى واشنطن خلفا للوران بيلي.
ويشغل لوشوفالييه حاليا منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وعادة ما تكون الموافقة الأميركية على اختيار السفير الفرنسي إجراء شكليا، لكنها ظلت معلقة منذ نشوب الخلاف.
ففي 24 تموز/يوليو، كانت الولايات المتحدة واحدة من عشر دول صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تمديد ولاية فولكر تورك رئيسا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتنضم بذلك إلى دول مثل كوريا الشمالية وروسيا ونيكاراغوا وغيرها.
وكتبت البعثة الفرنسية على منصة اكس بعد معارضة واشنطن الشديدة لتجديد ولاية تورك الذي انتقد مرارا سياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، "كانت الولايات المتحدة منارة لحقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك".
وقوبل هذا الانتقاد برد فعل فوري من واشنطن، إذ انسحب السفير الأميركي من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أيام عندما أخذ السفير الفرنسي الكلمة، تعبيرا عن احتجاج بلاده على هذه التعليقات.
أخبار دولية
"أسفها"
لواشنطن
دبلوماسي
البلدين
الأمم
المتحدة
التالي
انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تُدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة
بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-13
الأمم المتحدة تحض على "خفض التصعيد" في اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء
أخبار دولية
2026-07-13
الأمم المتحدة تحض على "خفض التصعيد" في اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء
0
أخبار دولية
2026-06-23
الحكومة البريطانية تبدي "خيبة أمل" بعد تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2026-06-23
الحكومة البريطانية تبدي "خيبة أمل" بعد تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي
0
أخبار لبنان
2026-08-01
الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"
أخبار لبنان
2026-08-01
الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"
0
أخبار دولية
2026-07-28
الأمم المتحدة تحذّر من "التدهور السريع" للأوضاع في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-07-28
الأمم المتحدة تحذّر من "التدهور السريع" للأوضاع في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:56
العراق يبدأ إعادة فتح ثلاثة معابر مع إيران أُغلقت عقب هجوم على السعودية
أخبار دولية
04:56
العراق يبدأ إعادة فتح ثلاثة معابر مع إيران أُغلقت عقب هجوم على السعودية
0
أخبار دولية
04:35
انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تُدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة
أخبار دولية
04:35
انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تُدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة
0
أخبار دولية
03:00
بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
أخبار دولية
03:00
بزشكيان: غدًا يُستكمل التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
0
أخبار دولية
02:48
مقتل شخص على الأقل في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ 102 من الركاب
أخبار دولية
02:48
مقتل شخص على الأقل في غرق عبارة إندونيسية وإنقاذ 102 من الركاب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-15
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة
أخبار دولية
2026-02-15
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة
0
آخر الأخبار
2026-02-06
مراسلة الـLBCI: القاضي بلال ضناوي يحدّد جلسة في 24 نيسان للمرافعة في الدعوى المقامة من مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود ضدّ فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
آخر الأخبار
2026-02-06
مراسلة الـLBCI: القاضي بلال ضناوي يحدّد جلسة في 24 نيسان للمرافعة في الدعوى المقامة من مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود ضدّ فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
حديث جديد عن مساع لوقف النار... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
حديث جديد عن مساع لوقف النار... اليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-02-17
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة رابعة على بلدة عيتا الشعب
آخر الأخبار
2026-02-17
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة رابعة على بلدة عيتا الشعب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
0
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
0
علوم وتكنولوجيا
13:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
13:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
0
أخبار دولية
13:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
أخبار دولية
13:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
2
حال الطقس
02:44
طقس حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
02:44
طقس حار يسيطر على لبنان...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
4
منوعات
16:12
اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً
منوعات
16:12
اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً
5
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
6
أخبار لبنان
02:54
الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء
أخبار لبنان
02:54
الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء
7
خبر عاجل
09:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
خبر عاجل
09:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More