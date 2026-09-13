انتخابات السويد تعيد اليسار إلى السلطة أو تُدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة

انطلقت الأحد في السويد انتخابات برلمانية ستسفر نتائجها التي يُتوقَّع أن تكون متقاربة جدا، إما عن عودة اليسار إلى السلطة أو دخول اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى.



وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباح الأحد لبدء العملية الانتخابية التي يحق لنحو ثمانية ملايين شخص المشاركة فيها.



وتتسم هذه الانتخابات بمنافسة محتدمة بين كتلة يسار الوسط بقيادة الديمقراطية ماغدالينا أندرسون التي تولّت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة بين عامي 2021 و2022، وأولف كريسترسون الذي يسعى إلى البقاء في السلطة من خلال ائتلافه اليميني المدعوم من اليمين المتطرف.



وعُلّقت صور أبرز المرشحين في مختلف أنحاء العاصمة ستوكهولم، من المدارس وصولا إلى محطات المترو والحافلات والحدائق.



وتتصدّر أندرسون (59 عاما) استطلاعات الرأي منذ أشهر عدة وقد هيمن على حملتها الانتخابية ملفّا الرعاية الصحية والقدرة الشرائية.



أما رئيس الوزراء الحالي اليميني أولف كريسترسون (62 عاما) فقال لوكالة فرانس برس إنه يرغب في البقاء بمنصبه لأربع سنوات أخرى بهدف "جعل السويد عظيمة مجددا"، مستعيرا شعار دونالد ترامب الشهير "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".



وأضاف السياسي المحافظ مدافعا عن سجّله الحافل بسياسات الهجرة الصارمة ومكافحة الجريمة "كنا نُعرَف سابقا بحوادث إطلاق النار والقتل اليومية. أما اليوم، فنحن معروفون بروّاد أعمالنا الناجحين جدا".