بزشكيان: المحادثات مع ولي عهد أبوظبي جيدة وقررنا طي صفحة الماضي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أجرى محادثات جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نيودلهي على هامش قمة قادة مجموعة بريكس، مضيفا أن الجانبين اتفقا على طي صفحة الماضي.



وقال بزشكيان: "اتفقنا على تنحية الماضي جانبا والتطلع إلى المستقبل، وكيف يمكننا بناء مستقبل معا".