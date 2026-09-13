ترامب يؤكد أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات الكونغرس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.



وقال ترامب للصحفيين في خلال بطولة أيرلندا المفتوحة للغولف: "ستنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات مباشرة - وربما قبلها - لكنها ستنتهي بعدها مباشرة. وسينخفض سعر البنزين بشدة".



وأضاف: "أقول لكم هذا: إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. إنهم يتصلون باستمرار. يريدون التوصل إلى اتفاق. عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. لن أبرم اتفاقا غير مناسب".