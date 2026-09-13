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وزير الخارجية التركي يتهم اسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا
أخبار دولية
2026-09-13 | 10:38
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وزير الخارجية التركي يتهم اسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا
اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق إسرائيل بالسعي إلى "زعزعة استقرار" سوريا مع مواصلتها الضربات عليها، في وقت أكّد نظيره السوري أسعد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي.
وقال فيدان في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري: "في الوقت الذي تبعث فيه سوريا على قدر كبير من الأمل في المنطقة والعالم، يبرز فجأة طرف يسعى إلى زعزعة استقرار البلاد، وأنتم تعرفون من هو هذا الطرف: إسرائيل".
وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تشكل "أخطر عائق أمام استمرار هذا المسار الإيجابي"، وأن قصف قاعدة أبو الضهور "يعدّ أحدث الأمثلة على ذلك".
أخبار دولية
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