ترامب: على زيلينسكي الكفّ عن مهاجمة مصافي النفط في روسيا

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه يتعيّن على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الكفّ" عن مهاجمة مصافي وقود الديزل في روسيا لأن ذلك يسبّب شحا.



ودعا ترامب زيلينسكي في تصريح في خلال زيارة إلى إيرلندا، إلى انتقاء "أهداف أخرى، وليس وقود الديزل، لأنه يتسبب بشح" في المادة، مضيفا "لا يحدث ذلك بفعل (النزاع) في الشرق الأوسط، بل بفعل ما يجري بين روسيا وأوكرانيا".