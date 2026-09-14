ترامب: إيران "الفاشلة" تريد إبرام اتفاق... وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "دولة إيران الفاشلة تريد إبرام اتفاق، وبسرعة شديدة. وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو مفهوم نحن منفتحون عليه".