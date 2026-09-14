أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن

أخبار دولية
2026-09-14 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن

استهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا الاثنين المملكة العربية السعودية، متّهمين إياها بشن أكثر من 50 غارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما نفت طهران أيّ دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.
     
وحقق الحوثيون في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا على حساب القوات الحكومية المدعومة من الرياض في معارك أسفرت عن مقتل المئات، إذ وسّعوا نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم مباغت بمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا، وسيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر.
     
واكتسب تصدير النفط عبر البحر الأحمر أهمية متزايدة للسعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، في ظل تقييد طهران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يعيق جزءا كبيرا من صادرات حقولها الواقعة في الشرق. 
     
وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي تعليق العمل في خط أنابيب شرق-غرب لنقل النفط من الحقول إلى سواحل البحر الأحمر، بعد هجوم بطيران مسيّر قالت إن مصدره العراق.
     
وعلى مدى الفترة الماضية، أعلن الحوثيون مرارا استهداف مناطق في السعودية لا سيّما منشآت نفطية في جنوب المملكة المحاذي لليمن. وأعلنوا الاثنين شنّ هجوم نادر بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية.
     
ولاحقا، اتّهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة على مناطق يمنية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
     
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على إكس إن الغارات "استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة"، متوعدا بأن "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون عقاب ورد".
     
وأفاد مصدران عسكريان يمنيان في عدن حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، بمقتل ثمانية جنود في القوات الحكومية وإصابة آخرين بجروح جراء هجمات صاروخية للحوثيين على مواقع بين محافظتي مأرب والجوف. 
     
من جهتها، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بشن المتمردين ضربات في المنطقة نفسها مستهدفة تعزيزات.
     
في موازاة ذلك، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، أي تورط للجمهورية الإسلامية في الحرب الدائرة في اليمن.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "إيران لا تتدخل في الشؤون اليمنية"، مؤكدا أن الحوثيين "مستقلون تماما ويتخذون قراراتهم وفقا لمصالحهم الخاصة".
     
وفي سياق متّصل، قالت الخارجية الإيرانية إن السعودية هي من طلبت تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان من المقرر عقده في الاثنين في سلطنة عُمان بين طهران ودول الخليج، على خلفية التطورات اليمنية.
     
ورأى بقائي إن "الاستناد إلى المسألة اليمنية كسبب (للتأجيل) هو ذريعة واهية"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
     
رغم ذلك، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين "انفتاحه" على إجراء محادثات مع إيران.
     
وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال أن "الأمة الايرانية الفاشلة تريد التوصل الى اتفاق، سريعا وبإلحاح. وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبدي انفتاحا حياله".
     

أخبار دولية

للسعودية

وإيران

اليمن

LBCI التالي
اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل
اتحاد نقابات الأفران طالب بـ"احتساب الكلفة الحقيقية للرغيف وفق الآلية المتفق عليها"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:08

إيران تنفي أي دور لها في الحرب في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2026-09-08

الحوثيون يقولون إن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2026-07-23

عُمان : نعمل على إحياء محادثات بشأن اليمن بعد استهداف الحوثيين سفينة سعودية

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-27

الحوثيون في اليمن يعلنون "استهداف" بنية تحتية لنقل النفط الخام السعودي بطائرات مسيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

عبدالله بن زايد ومحمد بن عبدالرحمن بحثا في التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
15:47

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل

LBCI
أخبار دولية
15:23

اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
13:36

اتحاد نقابات الأفران طالب بـ"احتساب الكلفة الحقيقية للرغيف وفق الآلية المتفق عليها"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-08

وزير الخارجية الإسرائيلي: سيتم منع 12 من المسؤولين والمواطنين البريطانيين من دخول إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-03

الرئيس عون في مطالبات دولية لوقف التمدد الإسرائيليّ

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

الحوثيون يتهمون السعودية بشن 40 غارة في اليمن خلال الساعات الماضية

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-12

الحاج حسن: حزب الله وحلفاءه يتعاملون مع المرحلة الراهنة بالصبر والثبات وليسوا ضعفاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:29

اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته

LBCI
أخبار دولية
13:23

التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

"المعاش": لا يعيش حتى آخر الشهر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:52

تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين

LBCI
أخبار لبنان
06:20

حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

LBCI
رياضة
08:38

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام

LBCI
حال الطقس
02:25

الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
07:29

معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 14-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
11:33

14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More