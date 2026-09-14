أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2026-09-14 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل
يُتوقّع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل اجتماعا مخصّصا للذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي الاثنين في خضم تزايد المخاوف من مخاطر الأنظمة الأكثر تطوّرا لهذا القطاع.
وقال المصدر في تصريح لصحافيين إن قضية الذكاء الاصطناعي ستحتل "موقعا متقدما في جدول أعمال" الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
واضاف "من المتوقع عقد اجتماع لمجلس الأمن مخصّص لموضوع الذكاء الاصطناعي والأمن".
وتشدّد فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أيلول، على ضرورة مناقشة "التهديد الوجودي الذي قد يمثّله الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبشرية"، لافتة إلى أن رؤساء تنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي عبّروا هم أيضا عن مخاوفهم.
لكن الجهود الفرنسية قد تصطدم برفض قاطع من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ندّد الاثنين بـ"مؤامرة خبيثة" تستهدف الذكاء الاصطناعي، منتقدا بشدة الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره.
ووصف ترامب الادعاء أن الذكاء الاصطناعي قد يدمّر البشرية بأنه "خدعة".
في نهاية آب/أغسطس، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى إرساء "ضوابط للذكاء الاصطناعي" تقوم خصوصا على تقييم النماذج قبل نشرها، ومراقبتها بعد تشغيلها، وتبادل المعلومات بين الدول عقب حوادث خطيرة سُجّلت في الصيف.
أخبار دولية
مرتقب
لمجلس
الأمن
الذكاء
الاصطناعي
الأسبوع
المقبل
التالي
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل
استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-07
اجتماع تشاوري لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حول مشروع الجمهورية القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية الرقمية
أخبار لبنان
2026-08-07
اجتماع تشاوري لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حول مشروع الجمهورية القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية الرقمية
0
آخر الأخبار
2026-06-27
اتصال مرتقب بين الرئيس جوزاف عون والرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إما اليوم أو خلال الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
2026-06-27
اتصال مرتقب بين الرئيس جوزاف عون والرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إما اليوم أو خلال الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
2026-09-05
أميركا والصين تستعدان لعقد محادثات حول سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول
أخبار دولية
2026-09-05
أميركا والصين تستعدان لعقد محادثات حول سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول
0
أخبار لبنان
2026-07-28
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-07-28
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
عبدالله بن زايد ومحمد بن عبدالرحمن بحثا في التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار دولية
16:37
عبدالله بن زايد ومحمد بن عبدالرحمن بحثا في التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
0
أخبار دولية
15:47
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل
أخبار دولية
15:47
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل
0
أخبار دولية
14:00
استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن
أخبار دولية
14:00
استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن
0
أخبار دولية
13:36
اتحاد نقابات الأفران طالب بـ"احتساب الكلفة الحقيقية للرغيف وفق الآلية المتفق عليها"
أخبار دولية
13:36
اتحاد نقابات الأفران طالب بـ"احتساب الكلفة الحقيقية للرغيف وفق الآلية المتفق عليها"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-03
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-03
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
0
خبر عاجل
2026-03-27
النائب نديم الجميل للـLBCI: لسنا من عليه أن يقرر كيفية التعاطي مع حزب الله بل على الأخير أن يقرر كيفية التعاطي مع الدولة والشعب ومشكلتنا بانتمائه وولائه لإيران لا بديموغرافيته ولا بحجمه السياسي والشعبي
خبر عاجل
2026-03-27
النائب نديم الجميل للـLBCI: لسنا من عليه أن يقرر كيفية التعاطي مع حزب الله بل على الأخير أن يقرر كيفية التعاطي مع الدولة والشعب ومشكلتنا بانتمائه وولائه لإيران لا بديموغرافيته ولا بحجمه السياسي والشعبي
0
أخبار لبنان
2026-04-10
بعد المجزرة في سراي النبطية...بيان لحزب الله
أخبار لبنان
2026-04-10
بعد المجزرة في سراي النبطية...بيان لحزب الله
0
منوعات
2026-04-10
في مصر... اكتشاف بقايا معبد يعود لأكثر من ألفي عام في سيناء
منوعات
2026-04-10
في مصر... اكتشاف بقايا معبد يعود لأكثر من ألفي عام في سيناء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:29
اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن
أخبار دولية
13:29
اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته
0
أخبار دولية
13:23
التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب
أخبار دولية
13:23
التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
"المعاش": لا يعيش حتى آخر الشهر!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
"المعاش": لا يعيش حتى آخر الشهر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:52
تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين
أمن وقضاء
07:52
تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين
2
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
3
رياضة
08:38
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
رياضة
08:38
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
4
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
5
حال الطقس
02:25
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:25
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
6
آخر الأخبار
07:29
معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"
آخر الأخبار
07:29
معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"
7
اسرار
23:41
أسرار الصحف 14-9-2026
اسرار
23:41
أسرار الصحف 14-9-2026
8
أمن وقضاء
11:33
14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية
أمن وقضاء
11:33
14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More