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عبدالله بن زايد ومحمد بن عبدالرحمن بحثا في التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار دولية
2026-09-14 | 16:37
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عبدالله بن زايد ومحمد بن عبدالرحمن بحثا في التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، على ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام).
كما واستعرض المسؤولان، "العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما".
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