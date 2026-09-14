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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل

أخبار دولية
2026-09-14 | 15:47
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ&quot;تهدئة&quot; إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل

     
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ "خطوات تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل، في حين تبذل الولايات المتحدة جهودا نحو وضع حد للضربات التي تستهدف قطاع الطاقة.
     
وسلّط زيلينسكي الضوء في خطابه اليومي على "اقتراح قوي من جانب الولايات المتحدة بشأن وقف متبادل للضربات على البنى التحتية الحيوية".
     
وقال "إذا أمكن لذلك أن يصبح خطوة أولى للتهدئة، أي وقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية، ووقف الضربات التي نشنّها ردا على ذلك،  فإن أوكرانيا مستعدة لدعم التهدئة".
     

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