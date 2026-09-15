سانشيز يندّد بـ"معلومات كاذبة" متداولة بشأنه على صلة بأزمة سبتة

ندّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"معلومات كاذبة" يتم تداولها بشأنه في إطار أزمة الهجرة في سبتة، تتّصل بشائعات توحي بأنه يتعرّض لابتزاز مغربي.



وقال رئيس الوزراء مساء الاثنين في برنامج تلفزيوني "إن العلاقات بين الدول، لا سيما مع الجيران، يجب أن تكون قائمة على الاحترام والوقائع، ليس على الأوهام ولا على الاحتقار".



وأضاف: "هذه المعلومات الكاذبة التي تنتشر حول الهاتف المحمول أو غيره، قد تصلح لمسلسل على نتفليكس، لكن الواقع يجب أن يستند إلى حقائق لا إلى معلومات كاذبة".



وتابع: "لم أقل يوما إننا لن نكون حازمين في ردّنا على المغرب إذا ثبت أن المغرب، أي النظام، يقف وراء ما حدث في 30 و31 تموز".



ولفت الى أنه "حتى اليوم... لا توجد أي معلومات تثبت بشكل راسخ مسؤولية المغرب عن هذه الموجة التي واجهناها في 31 تموز".