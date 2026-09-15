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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل

أخبار دولية
2026-09-15 | 00:18
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ&quot;تهدئة&quot; إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لـ"تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ "خطوات تهدئة" إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل، من دون أن يؤكد تصريحات دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
     
وسلّط زيلينسكي الضوء في خطابه اليومي على "اقتراح قوي من جانب الولايات المتحدة بشأن وقف متبادل للضربات على البنى التحتية الحيوية".
     
وقال: "إذا أمكن لذلك أن يصبح خطوة أولى للتهدئة، أي وقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية، ووقف الضربات التي نشنّها ردا على ذلك،  فإن أوكرانيا مستعدة لدعم التهدئة".
     
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
     
ورأى ترامب أن الحرب الروسية الأوكرانية، "وليس إيران"، تتسبب في ارتفاع حاد في كلفة الوقود على الأميركيين، مضيفا أنه طلب من زيلينسكي عدم السماح بشن هجمات على مصافي الديزل الروسية.
     
لكن زيلينسكي قال إن "الروس يشعرون بالضغط بسبب ردودنا الدقيقة التي تستهدف الاقتصاد الروسي المُسخَّر لخدمة المجهود الحربي".
     
وأضاف: "إلى الآن، لم يلمس أحد أي رغبة حقيقية لدى روسيا في التحرك نحو إنهاء الحرب".
     
وتابع: "لكن إذا نجح شركاؤنا الأميركيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب التي تزهق الأرواح، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة".
 

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