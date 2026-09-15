ترامب يندد بـ"مؤامرة خبيثة" بحق الذكاء الاصطناعي تصب في مصلحة الصين

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"مؤامرة خبيثة" تستهدف الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره وسط تحذير من مخاطره المحتملة على البشرية، تصبّ في مصلحة الصين.



ومع تشديده على ضرورة أن تحافظ واشنطن على الريادة في هذا القطاع، خصّ ترامب الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي بالانتقاد، بعد مبادرته السبت بالدعوة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، في خطوة لقيت تأييدا من أسماء بارزة في القطاع.



وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن "الضبط الوحيد أو +حواجز الأمان+ التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأميركية لديها العديد من هؤلاء!".



وأضاف: "هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك".



وتابع: "من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك"، متوجها بالقول الى "أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا".

