البنتاغون يقر بوجود "نقص" في الذخيرة بسبب الحرب في إيران

أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير نشر الاثنين بوجود "نقص" في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية.وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون حول العملية الأميركية ضد إيران بأن "استهلاك الذخيرة خلال عملية +الغضب الملحمي+ تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة".لكن التقرير يشير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.وعندما أفادت تقارير صحافية في حزيران بأن الولايات المتحدة تفرض قيودا على استخدام صواريخها، خصوصا الصواريخ الاعتراضية، نفت الحكومة ذلك وأكد ترامب أن البلاد تملك "كميات هائلة من الذخيرة".