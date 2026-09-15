ترامب يرشّح نائبا جمهوريا لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى السعودية

رشّح دونالد ترامب ويسلي هانت، وهو نائب جمهوري عن ولاية تكساس (جنوب) وضابط سابق، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وهو منصب بقي شاغرا في خضم الحرب مع إيران.



وأُرسل ترشيح هذا الضابط السابق في الجيش الاثنين إلى مجلس الشيوخ الأميركي الذي سيتعين عليه المصادقة عليه.



وقال هانت في منشور عبر منصة إكس: "بحكم خدمتي في المنطقة، سواء في العمليات القتالية كضابط في الجيش أو لمدة عامين كملحق دبلوماسي لدى المملكة، فإنني أدرك الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، فضلا عن المسؤولية الكبرى التي ينطوي عليها هذا المنصب".



ويأتي هذا الترشيح في توقيت حساس بالنسبة إلى السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضي المملكة، في ظل تشكّل جبهة جديدة لحرب الشرق الأوسط.



