الولايات المتحدة تفرض رسوما إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية

رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين.وباتت بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة.في المقابل، أُعفيت سلع كانت تخضع سابقا لرسوم إضافية بالقدر نفسه، ويشمل ذلك ورق المراحيض والأسمنت والويسكي المعبأ في عبوات تزيد سعتها عن أربعة لترات.وقد أُعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فرضت أوتاوا رسوما جمركية على منتجات أميركية ردا على رسوم إضافية كانت واشنطن قد فرضتها في وقت سابق.ونظرا لاستيائها من رد كندا، تعتزم الحكومة الأميركية أيضا حظر استيراد بعض المنتجات الكندية اعتبارا من 29 أيلول/سبتمبر. وتضم القائمة مشروبات كحولية، ومنتجات ألبان مثل مصل اللبن، والدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعة محركها 800 سنتيمتر مكعب.ونظرا لوجود أكبر سوق في العالم على حدودها، طوّر الاقتصاد الكندي على مدى عقود اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة التي تُصدَّر إليها نحو ثلاثة أرباع الصادرات.